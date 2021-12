Oroscopo domani giovedì 16 dicembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

In questo momento avete piena libertà di fare a modo vostro e un lavoro ben fatto vi ripagherà. Prendete cura delle questioni lasciate in sospeso, affinate i progetti… La presenza di Nettuno potrebbe favorire una conversazione che sfocerà in una inaspettata proposta di lavoro, collaborare in tempi brevi ad esempio a un progetto. Non dovrete decidere immediatamente ma è un’opportunità che andrebbe presa in considerazione.