Oroscopo domani 17 giugno 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): mostrare fermezza

Oroscopo domani Cancro 17 giugno: umore

Se un problema è motivo di preoccupazione, i passaggi odierni potrebbero far nascere delle intuizioni che cambieranno il vostro modo di pensare e saranno d’aiuto a intravedere nuove soluzioni. Se una in particolare vi sembra quella giusta, va seguita senza esitare poiché vi permetterà di sistemare la situazione.

Su un altro piano: la dissonanza Sole-Plutone indica che se una persona riguardo a una questione ha un atteggiamento inutilmente prepotente, dovrete mantenere con fermezza la vostra posizione, non mollare di un centimetro.

Oroscopo domani Cancro 17 giugno 2021: come va l’amore?

In coppia: il quotidiano, le abitudini sono diventate pesanti, vi sembra di non avere tempo per voi. Parlatene sinceramente con il partner.

Soli: prima di contattare un/a ex pensateci bene. Guardatevi invece intorno, potrebbe esserci una persona nuova, ben più adatta a voi.

Oroscopo domani 17 giugno 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): una selezione nelle amicizie

Oroscopo domani Scorpione 17 giugno: umore

Con il Sole e la Luna che puntano verso Nettuno, se una persona vi criticherà o vi fraintenderà potrebbe essere in grado di minare la sicurezza in voi stessi. Potreste sprecare un sacco di tempo a chiedervi come migliorare le cose ma non dovete preoccuparvi. Marte in Leone indica di non prestare attenzione alla persona di cui sopra e andare avanti.

Tra l’altro è il momento giusto per riflettere su quali relazioni d’amicizia vale la pena continuare a frequentare e quali invece eliminare.

Oroscopo domani Scorpione 17 giugno: amore

In coppia: una contrarietà di tipo domestico potrebbe incidere sul vostro umore e sulla relazione. Penserete solo alla questione trascurando il partner.

Soli: evitate che l’insicurezza prenda il sopravvento. Accettatevi così come siete: la prima persona da conquistare siete voi stessi.

Oroscopo domani 17 giugno 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): occhio a vi fa delle promesse

Oroscopo domani Pesci 17 giugno: umore

Se l’istinto vi dice che se nelle parole di una persona qualcosa non va, ascoltatelo. Potreste rimanere facilmente influenzati da vaghe ma meravigliose promesse che sembrano troppo belle per essere vere, e vorrete crederci. Evitando questo atteggiamento mentale vi risparmierete un bel po’ di problemi.

Su un altro piano: se avete intenzione di fare lavori fai da te in casa, per evitare contrattempi e imprevisti sarebbe saggio rimandarli al 23 giugno, quando Mercurio riprenderà il moto diretto.

Oroscopo Pesci 17 giugno: amore

In coppia: la relazione vi sembra meno complicata e più semplice: soffia un vento di rinnovamento.

Soli: partite pure alla ricerca dell’anima gemella: è la giornata giusta per trovare la felicità a due!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: SICURI DI VOI, DELLE VOSTRE DECISIONI

TORO: NON TRASCURARE I DETTAGLI

GEMELLI: UN MOMENTO DI RIFLESSIONE

LEONE: TENTATI DA UN ACQUISTO

VERGINE: USCIRE DA UNA SITUAZIONE O UNA RELAZIONE

BILANCIA: FARE LA SCELTA GIUSTA

SAGITTARIO: UNA PERSONA POTREBBE DELUDERVI

CAPRICORNO: IPERCRITICI CON CHI VI CIRCONDA

ACQUARIO: DUBBI E INCERTEZZE