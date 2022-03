Oroscopo domani giovedì 17 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 17 marzo 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): una proposta inattesa

Oroscopo domani Cancro 17 marzo: umore

Una telefonata inattesa da una persona che non vedete o sentite da tempo potrebbe essere una sorpresa. Ed esserlo ancora di più se vi farà una proposta. Potrebbe chiedervi qualcosa che sembrerà abbastanza incredibile. Ma ritiene che siete gli unici a poterlo fare. Potreste avere dei dubbi, ma la persona crede in voi totalmente. Dimostrate che ha ragione ad avere completa fiducia!

Oroscopo domani Cancro 17 marzo: amore

In coppia: alcuni disaccordi sulla gestione delle finanze turbano l’equilibrio e l’armonia della relazioni.

Soli: pensate molto a una persona che vi attrae e che vi corteggia ma non vi sentite pronti per una nuova storia d’amore. Le ferite del passato sono ancora presenti. Vi è difficile fidarvi e lasciarvi andare.

Oroscopo domani 17 marzo 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): molto protettivi Oroscopo domani Scorpione 17 marzo: umore Vi sentite motivati a fare qualcosa di speciale e unico legato al lavoro, alla salute o al quotidiano. Ma con la dissonanza Luna-Giove sarete molto protettivi nei confronti di familiari e amici. Il passaggio potrebbe spingervi a fare troppo ma cosa vuol dire troppo quando si va in aiuto degli altri? Intervenire a tutti i costi: in questo modo rischiate di esporvi a una reazione negativa. Oroscopo domani Scorpione 17 marzo: amore In coppia: il vostro lato malizioso diverte il partner. L’attrazione è sempre molto forte. Soli: in vista c’è una piccola storia d’amore e sarà condita dalla tenerezza. Lasciatevi andare, non avrete una delusione. Oroscopo domani 17 marzo 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): emozioni amplificate Oroscopo Pesci 17 marzo: umore Con la dissonanza della Luna in Vergine-Giove nel vostro segno è un giovedì in cui rischiate di vedere le situazioni in modo esagerato, le emozioni saranno amplificate al massimo. Cercate di proteggervi poiché la tendenza odierna è quella di assorbire lo stato d’animo e le parole di chi vi circonda. Piedi per terra, dunque, cercate di essere razionali e di vedere le cose per ciò che sono veramente. Oroscopo Pesci 17 marzo: amore In coppia: credete che il partner non vi capisca? Tenete presente che potrebbe pensare la stessa cosa. Invece di rimproverarlo/a che ne dite di parlare di ciò che provate? Soli: sembra che l’amore oggi non sia un vostra priorità. Avete chiuso a doppia mandata il cuore e vi immergete nel lavoro.

