Oroscopo domani giovedì 18 novembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

A farvi innervosire, oggi potrebbe essere una persona cara in vena di ribellione. Non sarà d’aiuto far notare che sta commettendo un errore anzi, potrebbe peggiorare la situazione. Fintanto che non farà del male a se stessa o ad altri, lasciate perdere: ce la farà. Ma non è escluso che a ribellarvi potreste invece essere voi: potreste aver voglia di mandare in un certo paese tutto e tutti!