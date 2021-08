Oroscopo domani giovedì 19 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 19 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): una collaborazione di lavoro

Oroscopo domani Cancro 19 agosto: umore

Con l’opposizione Sole-Giove, nel lavoro potrebbe presentarsi un’opportunità finanziaria. Ma soddisfa le vostre esigenze? L’aspetto astrale punta i riflettori sul vostro settore delle finanze e non è escluso che potreste decidere di aprire un’attività per conto vostro. Al contempo potrebbe esserci la possibilità di collaborare a un progetto da cui potreste trarre un ottimo profitto. Fate un elenco di pro e contro e poi decidete se vale o meno la pena di accettare.

Oroscopo domani Cancro 19 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: di buonumore, empatici, gentili e comprensivi. Insieme al partner trascorrerete splendidi momenti.

Soli: avete la sensazione che l’amore stia aspettando solo voi. E non sbagliate, con il fascino che avete farete conquiste!

Oroscopo domani 19 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): il sostegno delle persone care

Oroscopo domani Scorpione 19 agosto: umore

La famiglia sarà un sostegno, farà sviluppare la fiducia necessaria per raggiungere un obiettivo o dare il via a un cambiamento lavorativo. Con la dissonanza Sole-Giove vi sentirete circondati d’affetto e pronti a fare il primo passo. In ogni caso, non dovete impegnare le energie esclusivamente nella professione ma, seppure sia difficile, dedicare tempo e attenzioni alle persone care. Il passaggio astrale, al vostro segno chiede di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata.

Oroscopo domani Scorpione 19 agosto: amore

In coppia: la necessità è quella di mettere a punto alcune questioni. Con la Luna in Capricorno, il dialogo sarà chiarificatore.

Soli: giornata ideale per appianare eventuali tensioni interiori. Se necessario, state un po’ per conto vostro.

Oroscopo domani 19 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): pensare anche a voi

Oroscopo domani Pesci 19 agosto: umore

L’opposizione Sole-Giove indica un momento di cambiamento. Se avete dato tanto agli altri, al punto che avete poche energie – o poco tempo – da dedicare a voi stessi, è tempo di ristabilire un equilibrio. Cercate, ad esempio, di stabilire dei limiti sia a voi stessi che alle persone che circondano. Si tratta solo di trovare il giusto compromesso. Anche perché in molti e spesso, si approfittano della vostra disponibilità.

Oroscopo Pesci 19 agosto: amore

In coppia: con il partner vivrete una giornata da sogno. Le parole saranno inutili, vi capirete con un solo sguardo!

Soli: affascinanti, magnetici! La vostra aria misteriosa vi metterà in grado di conquistare più di un cuore.

