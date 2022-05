Oroscopo domani giovedì 19 maggio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

L’armonia Sole-Plutone, indica che potreste trovarvi di fronte a una decisione importante. Prima di procedere dovrete riflettere attentamente alle conseguenze Non tanto per ciò che potrebbe accadere ora ma in futuro, man mano che la situazione prenderà slancio ed evolverà. Consideratela come una reazione a catena. Se il risultato ne vale la pena, non dovete esitare.