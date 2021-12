Oroscopo domani giovedì 2 dicembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 2 dicembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): molto affascinanti Oroscopo domani Cancro 2 dicembre: umore Una uscita con un amico o familiare vi ricaricherà di belle energie, vi rilasserà. Avete bisogno di una pausa dalla routine, di divertirvi! I buoni aspetti della Luna con Venere e Marte vi rendono molto affascinanti, fatto utile anche se avete degli incontri di tipo professionale. Grazie al buon aspetto Venere-Nettuno sarete inoltre fiduciosi sulla direzione in cui sta andando il vostro percorso lavorativo. Oroscopo domani Cancro 2 dicembre 2021: come va l’amore? In coppia: ritrovate il vostro sorriso e il buon umore. Il partner potrebbe rimanere sorpreso, quasi non vi riconoscerà! Soli: affascinate, conquistate, niente e nessuno potrà resistervi. E se fosse il giorno giusto per incontrare il vero amore? Oroscopo domani 2 dicembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): nervosi e irritabili Oroscopo domani Scorpione 2 dicembre: umore La congiunzione Luna-Marte nel vostro segno vi spinge all’azione ma al contempo scatena irritabilità e nervosismo. Può essere che questo stato d’animo sia dovuto a una somma di denaro che vi devono e che non arriva per mancanza di buona volontà da parte di una persona. Anziché reprimere la frustrazione, canalizzate l’energia in eccesso facendo esercizio fisico. Oroscopo domani Scorpione 2 dicembre: amore In coppia: il barometro della relazione segna “bello/stabile”, siete più affettuosi e romantici! Atmosfera ricca anche di passione. Soli: una persona sarà bene felice di assecondare i vostri desideri. La felicità è a portata di mano. Oroscopo domani 2 dicembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): il sostegno degli amici Oroscopo Pesci 2 dicembre: umore

E’ un giovedì in cui vi sentite pronti a dare il via ad alcuni grandi progetti. Dovete solo assicurarvi di sapere bene cosa state cercando di realizzare. La congiunzione Luna-Marte in Scorpione vi regala una super dose di energia e grinta ma al contempo vi rende agitati. Per fortuna, il buon aspetto Luna-Venere farà arrivare il rassicurante sostegno degli amici, saranno pronti a dare ottimi consigli.