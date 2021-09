Oroscopo domani giovedì 2 settembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 2 settembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): tenere conto delle critiche

Oroscopo domani Cancro 2 settembre: umore

La Luna nel vostro segno vi rende ipersensibili, soprattutto sul posto di lavoro. E con la dissonanza Marte-Nettuno le conversazioni potrebbero prendere una piega inaspettata: una parola dura o una critica sul vostro lavoro in questo momento saranno difficili da digerire e diventerà un chiodo fisso, ci penserete continuamente. Prima di ogni altra cosa ricordate che state facendo del vostro meglio, e al contempo tenete presente che spesso una critica, se costruttiva, può essere utile.

Oroscopo domani Cancro 2 settembre 2021: come va l’amore?

In coppia: potreste offendervi per un nulla: prima di ribattere, replicare e dire cose poco gentili, contate fino a 1000. Soli: potreste innamorarvi di una persona, provare emozioni intense. Occhio perché potrebbe non essere disponibile. Oroscopo domani 2 settembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): dare voce alla creatività

Oroscopo domani Scorpione 2 settembre: umore

Con la dissonanza Marte-Nettuno potreste sentirvi destabilizzati: il transito abbassa i livelli e energia e scatena confusione. Anziché alimentare la sensazione di non avere controllo sulla realtà, lasciatevi andare alle emozioni, date voce alla creatività, all’immaginazione. Entrate in contatto con i vostri desideri, con ciò di cui avete veramente bisogno. Su un altro piano: per oggi ignorate la momentanea mancanza di chiarezza in una relazione. Dopodomani avrete modo di parlarne.

Oroscopo domani Scorpione 2 settembre: amore

In coppia: l’atmosfera è all’insegna della tenerezza, il dialogo è dolce. E’ il momento giusto per parlare con calma di alcune questioni complesse. Soli: potrebbe esserci un incontro e cambiare positivamente la vostra vita affettiva!

Oroscopo domani 2 settembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): idealizzare le persone

Oroscopo Pesci 2 settembre: umore

La dissonanza Marte-Nettuno vi spinge a vedere situazioni, relazioni e persone attraverso gli occhiali con le lenti rosa: rischiate di idealizzare, pensare che gli altri siano perfetti e andare incontro a qualche delusione. Assicuratevi che gli altri siano onesti, sinceri ed evitate di farvi in quattro per compiacere le persone. Al contempo, se dovesse nascere un problema in una relazione, va affrontato immediatamente.

Oroscopo Pesci 2 settembre: amore

In coppia: la vita a due regala gioia, con il partner c’è tenerezza, momenti di grande dolcezza e la passione è uguale al primo giorno…

Soli: la voglia di conquistare è grande ma prima di lanciarvi in una storia chiedetevi se state facendo la scelta giusta.

