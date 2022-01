Oroscopo domani giovedì 20 gennaio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

In coppia: sapete cosa volete ma soprattutto cosa non volete più. Il partner ne sarà felice e ritroverete una bella complicità. Soli: fatevi belli/e perché un nuovo incontro è dietro l’angolo. Seguite l’istinto che com’è noto non vi inganna! Oroscopo domani 20 gennaio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): cambiamenti in casa Oroscopo domani Scorpione 20 gennaio: umore Con l’arrivo del Sole in Acquario nel vostro settore della casa, della famiglia, se siete impegnati in compiti che richiedono molta forza mentale, il transito rappresenta un’opportunità, quando possibile, per rilassarvi. Scoprirete che concentrare la vostra attenzione su altre questioni e stare in compagnia delle persone care vi farà sentire tranquilli. Se inoltre avete intenzione di tinteggiare le pareti o apportare qualche cambiamento in casa, è il momento giusto. Oroscopo domani Scorpione 20 gennaio: amore In coppia: ottimizzerete il tempo così da usarlo saggiamente con la dolce metà: una passeggiata romantica, una serata intima… Soli: autostima e fascino, le opportunità di conquista saranno d’aiuto a fare un passo verso gli altri più facilmente. Oroscopo domani 20 gennaio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): riflettere sulle vostre esigenze Oroscopo Pesci 20 gennaio: umore

Il Sole in Acquario da oggi e per quattro settimane, sosta alle spalle del vostro segno: è un momento dell’anno in cui provate il bisogno di dare un senso alla vostra vita, riflettere sulle vostre esigenze, su cosa volete sviluppare e come muovervi concretamente per riuscire. Trarrete grande beneficio dal ritagliare del tempo per voi stessi e assaporare la possibilità di rilassarvi in totale tranquillità.

Oroscopo Pesci 20 gennaio: amore

In coppia: qualsiasi decisione viene presa insieme al partner. E oggi avete entrambi tanti progetti.

Soli: voglia di conquistare, siete affascinanti, seducenti! Sfruttate questa splendida giornata.