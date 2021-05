Oroscopo domani giovedì 20 maggio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo del 20 maggio per tutti i segni

Oroscopo domani 20 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): una fase di bilancio

Oroscopo domani Cancro 20 maggio: umore

Il Sole in Gemelli, fino al 20 giugno sosterà alle spalle del vostro segno e nel corso del transito farete il punto sugli aspetti fondamentali della vostra vita, vorrete capire quali situazioni stanno funzionando bene e quali invece potrebbero non valere più l’impegno del vostro tempo.

E’ dunque un momento di bilancio, di domande sul futuro, sul vostro lavoro e il modo in cui organizzarvi per migliorare il reddito. Al contempo, questo aspetto può essere d’aiuto a superare i blocchi o le paure che vi impediscono di ottenere un ruolo di comando. Ce la potete fare.

Oroscopo domani Cancro 20 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: sulla stessa lunghezza d’onda e ciò vi permetterà di progredire riguardo ai progetti a due.

Soli: circola un po’ di frustrazione, vi sentite prigionieri del ricordo di un/a ex. Uscite da questo impasse immediatamente!

Oroscopo domani 20 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): la firma di un contratto

Oroscopo domani Scorpione 20 maggio: umore

La presenza di Mercurio e Venere in Gemelli in un vostro settore sensibile, potrebbe avervi spinto a esaminare situazioni su cui normalmente avreste sorvolato, non avreste posto attenzione. E l’arrivo, oggi, del Sole in Gemelli potrebbe offrirvi la possibilità di trasformare una questione difficile: vi renderete conto che affrontarla vi ha reso più forti.

Al contempo, fino al 20 giugno questo transito al vostro segno parla di denaro. Nel lavoro potreste firmare un contratto che vi garantirà quella stabilità finanziaria che stavate cercando.

Oroscopo domani Scorpione 20 maggio: amore

In coppia: grandi dimostrazioni d’amore nei confronti del partner ma visto che non siete sempre così, il partner potrebbe farsi qualche domanda.

Soli: numerosi incontri e avventure senza futuro ma, al momento, sembra proprio che a voi stia bene così…

Oroscopo domani 20 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): un problema familiare

Oroscopo domani Pesci 20 maggio: umore

Fino al 20 giugno, il Sole in Gemelli sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. E’ un ottimo transito per quanto riguarda le attività familiari, il miglioramento della casa e, al contempo, per aumentare il senso di sicurezza, protezione e comfort. Avrete la possibilità di allentare eventuali tensioni con le persone care e ritrovare l’armonia, trascorrere del tempo con loro.

Non è escluso comunque che qualcuno, sempre in casa, vi abbia dato per scontati oppure che ci sia un problema familiare da risolvere: in entrambi i casi dovrete mantenere una posizione ferma.

Oroscopo Pesci 20 maggio: amore

In coppia: la relazione va bene ma oggi avete voglia di stare per conto vostro e non detto che il partner capirà questa esigenza.

Soli: un incontro è possibile a patto che vi decidiate a uscire. Non resterete delusi.

