La creatività è al top ed è il momento ideale per scoprire nuove tecniche e per affinare le vostre abilità così da ottenere splendidi risultati. La Luna in Capricorno è in buon aspetto con il Sole e Urano in Toro: il che vi rende più loquaci del solito. Potreste avere delle conversazioni importanti in merito a cambiamenti nell’ambiente di lavoro. Ogni volta che si presenta l’opportunità di aprirvi, siate più diretti su come vedete la situazione.