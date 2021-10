Oroscopo domani giovedì 21 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

E’ una giornata in cui un amico o un familiare potrebbe sorprendervi e coinvolgervi in qualcosa di diverso, divertente. E sarete ben contenti di cogliere l’opportunità. L’attuale dissonanza Marte-Plutone, inoltre, indica che è il momento giusto per un cambiamento e concedervi una piccola pausa vi darà la possibilità di vedere le cose in prospettiva e ottenere informazioni utili a rafforzare la determinazione.

Oroscopo domani Cancro 21 ottobre 2021: come va l’amore?

In coppia: quando vi sentite rassicurati va tutto bene. Ma spesso pretendete un po’ troppo e dovreste mparare a gestire le emozioni. Soli: non siete alla ricerca di un flirt né del grande amore eppure potrebbe esserci un incontro notevole. Oroscopo domani 21 ottobre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): stress temporaneo

Oroscopo domani Scorpione 21 ottobre: umore

Con i passaggi odierni è probabile che circoli un po’ di stress, seppure temporaneo. Non è escluso che un collega o un socio, non faccia esattamente come vorreste o comunque come da voi previsto. E’ nel vostro interesse evitare di dire ciò che pensate in modo schietto. Ma vorrete che l’altro/a senta che siete insoddisfatti, soprattutto se vi sembrerà che il suo atteggiamento sia superficiale.

Oroscopo domani Scorpione 21 ottobre: amore

In coppia: incomprensioni, battibecchi passeggeri potrebbero nascondere una crisi. Ponetevi insieme al partner qualche domanda. Soli: potrebbero arrivare notizie da un persona che si era misteriosamente eclissata. Il consiglio astrale è di non partire in quarta…

Oroscopo domani 21 ottobre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): un’amicizia cambierà per sempre

Oroscopo Pesci 21 ottobre: umore

In una relazione le tensioni potrebbero raggiungere il picco, potreste venire a conoscenza di qualcosa che cambierà per sempre i rapporti. La dissonanza Marte-Plutone potrebbe far arrivare delle notizie e dovrete adattarvi. Sarà una sorpresa, la persona vi sembrerà una sconosciuta. Ma ciò dimostra che non si conosce mai davvero fino in fondo una persona, anche se l’amicizia va avanti da lungo tempo. Ora dovrete, voi, decidere se andare avanti o meno.

Oroscopo Pesci 21 ottobre: amore