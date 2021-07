Oroscopo domani giovedì 22 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo e previsioni 22 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 22 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): migliorare la situazione finanziaria

Oroscopo domani Cancro 22 luglio: umore

Il Sole esce dal vostro segno ed entra in Leone, nel vostro settore del denaro. E’ un momento eccellente – quattro settimane – per dedicare tempo a riflettere e migliorare la sicurezza finanziaria. Per fare inoltre il punto e avere un’idea migliore di ciò che potete ragionevolmente realizzare così da ottenere sicurezza e stabilità.

Al contempo oggi Venere entra in Vergine: fino al 16 agosto sosterà nel vostro settore della comunicazione: nel lavoro, grazie alle vostre idee sarete in grado di fare colpo. Non sprecate questo transito!

Oroscopo domani Cancro 22 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: se avete avuto momenti difficili, la situazione si sblocca, ritrovate l’armonia.

Soli: per compensare l’assenza di una storia, oggi potreste lanciarvi in un flirt passeggero. Ma non vi soddisferà. Volete ben altro.

Oroscopo domani 22 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): conoscenze preziose

Oroscopo domani Scorpione 22 luglio: umore

Recentemente potreste aver fatto dei passi avanti nel lavoro o nella carriera e con l’arrivo del Sole in Leone ora avrete la possibilità di fare il punto e consolidare i vostri sforzi. Concedervi una pausa sarà d’aiuto a pianificare e canalizzare l’impegno in modo più efficace. Ciò non vuol dire smettere di mostrare l’abilità e il talento.

Venere oggi entra in Vergine – fino al 16 agosto – e al vostro segno annuncia di non rifiutare inviti. Potreste infatti stringere preziose conoscenze che nel lavoro apriranno nuove porte.

Oroscopo domani Scorpione 22 luglio: amore

In coppia: nella relazione c’è aria di rinnovamento, la comunicazione è decisamente migliore.

Soli: se una persona vi attrae, lasciatevi andare… D’altra parte, sapete anche voi che tentar non nuoce.

Oroscopo domani 22 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): concentrarvi sugli obbiettivi

Oroscopo domani Pesci 22 luglio: umore

Con il Sole in Leone, nelle prossime settimane al centro della vostra attenzione ci saranno le questioni relative al benessere, al quotidiano, al lavoro e allo stile di vita. È tempo di organizzarvi così da potervi concentrare su obiettivi che avete a cuore. Migliorare la gestione del tempo sarà d’aiuto a essere inoltre più produttivi.

Al contempo, da oggi e fino al 16 agosto, Venere sosterà in Vergine: al vostro segno annuncia che qualsiasi accordo o negoziazione andrà avanti in modo positivo.

Oroscopo Pesci 22 luglio: amore

In coppia: l’intesa è ottima e con il partner non è escluso un ritorno di fiamma!

Soli: se una persona vi attrae, bando alla timidezza e fatevi avanti. Farete dei progressi.

