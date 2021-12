Oroscopo domani giovedì 23 dicembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Il desiderio è quello che intorno a voi regni l’armonia e la pace, specialmente nei prossimi giorni, ma con una persona avrete difficoltà a comprendervi. Potrebbe trattarsi di un amico o di un familiare che non vuole capire ciò che dite e che per quanto vi riguarda vive su un altro pianeta. Forse l’unico modo per essere sereni nei prossimi giorni è evitare del tutto i problemi spinosi. Avrete modo in seguito di riparlarne.