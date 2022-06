Oroscopo domani giovedì 23 giugno 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Venere in Gemelli, sosterà alle spalle del vostro segno fino al 18 luglio. Il transito vi incoraggia ad accettare voi stessi e anche a volervi più bene. E’ un buon momento per elaborare eventi ed emozioni e il lavoro introspettivo che farete ora diventerà costruttivo dopo il 18 luglio, quando il pianeta entrerà nel vostro segno. Vi sentirete rinnovati e pronti a scrivere una pagina completamente nuova.

Oroscopo domani Cancro 23 giugno: amore

In coppia: con Venere in Gemelli il partner potrebbe essere critico nei vostri confronti, oppure alcuni suoi comportamenti vi irriteranno.

Soli: potreste ammirare o persino innamorarvi di una persona in segreto ma non è detto che darete il via a una relazione.

Oroscopo domani 23 giugno 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): sostegni nelle finanze