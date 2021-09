Oroscopo domani giovedì 23 settembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 23 settembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): il consiglio di un collega

Oroscopo domani Cancro 23 settembre: umore

Con la dissonanza Venere-Urano, un collega o un amico potrebbe darvi inaspettatamente un consiglio, un suggerimento, un’opinione riguardo al vostro attuale impegno lavorativo. Prendete in seria considerazione ciò che dirà. Potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno per ottenere il progresso nella professione, nella carriera, oppure risvegliare la passione per il vostro lavoro.

Oroscopo domani Cancro 23 settembre 2021: come va l’amore?

In coppia: il partner potrebbe contrariarvi e voi scatenare un tempesta. Andateci piano poiché l’ultima parola non sarà la vostra… Soli: negli affari di cuore oggi circola un po’ di caos. Un flirt intrigante potrebbe interrompersi oppure chi vi corteggia essere maldestro/a. Oroscopo domani 23 settembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): qualche scossone nelle relazioni

Oroscopo domani Scorpione 23 settembre: umore

Il cielo astrale punta i riflettori sulle relazioni: con la dissonanza Venere-Urano è possibile che al riguardo ci sia qualche scossone o cambiamento. Cercate di usarli in modo produttivo, parlate con calma, se c’è qualcosa da chiarire date il via a conversazioni gentili e sincere. C’è da dire che in caso di lite o discussione accesa, anche se avrete voglia di dire apertamente ciò che pensate, vi controllerete perfettamente.

Oroscopo domani Scorpione 23 settembre: amore

In coppia: circola un po’ di incomprensione reciproca. State guardando insieme nella stessa direzione? Soli: una storia è rimasta in sospeso. Ma è arrivato il momento di prendere una decisione definitiva.

Oroscopo domani 23 settembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): è tempo di progredire

Oroscopo Pesci 23 settembre: umore

Una conversazione potrebbe cambiare il modo di vedere il vostro lavoro. Un commento o un consiglio che arrivano inaspettatamente potrebbe farvi riflettere su ciò che veramente apprezzate nella vostra professione. Nel tempo, infatti, i vostri valori sono cambiati. Ciò che prima vi piaceva ora potrebbe non interessarvi più. E vi muoverete di conseguenza. E’ tempo di progredire!

Oroscopo Pesci 23 settembre: amore

In coppia: evitate di provocare il partner. Se avete delle cose da dire, parlate direttamente, senza girarci intorno.

Soli: una persona vi attrae ma non fa per voi. Lo capirete presto e volterete pagina. Presto ci sarà un incontro promettente.

