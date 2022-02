Oroscopo domani giovedì 24 febbraio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Dicendo chiaramente come è una certa questione, qualcuno sarà contento che abbiate portato un problema alla loro attenzione, soprattutto se non era affatto scontato. Potreste essere elogiati per la vostra sincerità e la capacità di dire pane al pane e vino al vino. Al contempo, un familiare potrebbe avere un atteggiamento che a voi non piace e sarete costretti a intervenire.

La dissonanza Mercurio-Urano per il vostro segno rappresenta un invito a non indulgere in sogni utopici ed evitare di girare film mentali. In seguito dovrete affrontare la realtà e potrebbe essere meno inquietante o meno bella di quanto avete immaginato. Non proiettatevi dunque in un futuro troppo negativo o troppo positivo: è la via di mezzo quella sempre vicina alla verità e non gli estremi.