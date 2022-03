Oroscopo domani giovedì 24 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 24 marzo 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): poco concentrati

Oroscopo domani Cancro 24 marzo: umore

La vostra mente viaggerà in luoghi lontani ma l’immaginazione potrebbe rendere difficile concentrarvi sul lavoro. Sarete decisamente più lucidi in serata quando la Luna entrerà nel pragmatico segno del Capricorno. Avrete una prospettiva diversa dei vostri rapporti di lavoro e dei vostri obblighi. Al riguardo potrete comunque adottare un approccio intuitivo ma senza per questo essere sopraffatti dalle emozioni.

Oroscopo domani Cancro 24 marzo: amore

In coppia: il partner potrebbe essere malinconico ma, tranquilli, non nasconde alcun segreto. E’ solo una giornata no e va lasciato/a in pace. Soli: non è giornata favorevole all’incontro con il grande amore. Ma l’appuntamento è solo rimandato…

Oroscopo domani 24 marzo 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): in compagnia delle persone care Oroscopo domani Scorpione 24 marzo: umore I pianeti puntano i riflettori sul vostro settore dello svago: è l’occasione perfetta per godere delle cose divertenti della vita. Questo settore è legato alla ricreazione, al romanticismo e all’espressione personale e oggi è uno dei momenti migliori per stare in compagnia delle persone a cui volete bene. Se volete spendere meno tempo per i lavori domestici o le attività quotidiane, affidatevi alle nuove tecnologie. Oroscopo domani Scorpione 24 marzo: amore In coppia: l’amore nei confronti del partner è sempre intenso, c’è passione e romanticismo. Top! Soli: avete le carte in regola per conquistare. In ogni caso non prendete troppo a cuore i commenti e/o il giudizio degli altri. Oroscopo domani 24 marzo 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): dite no ai pettegolezzi Oroscopo Pesci 24 marzo: umore Con la dissonanza Luna-Mercurio, in mattinata sul posto di lavoro evitate di farvi coinvolgere nei pettegolezzi. La tentazione potrebbe essere forte ma ciò che direte, in seguito potrebbe ritorcersi contro di voi. La cosa migliore, dunque, è tacere. In serata con la Luna in Capricorno cercate di ritagliare del tempo per gli amici, anche se si tratterà solo di una breve telefonata o di un messaggio. Oroscopo Pesci 24 marzo: amore In coppia: la tendenza odierna è quella di sottolineare i difetti del partner. Fate pure ma non dimenticare di complimentarvi per le sue qualità. Soli: cercate di essere indulgenti con le persone che incontrate. Nessuno è perfetto, nemmeno voi…

