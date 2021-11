Oroscopo domani giovedì 25 novembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 25 novembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): un’altalena di emozioni Oroscopo domani Cancro 25 novembre: umore La Luna forma aspetti stressanti con Marte e Urano ed è probabile proverete un’altalena di emozioni che dovrete contrastare. Una persona potrebbe scatenare la vostra irritazione, delle tensioni e avrete voglia di fargliela pagare. Attenzione: potrebbe avere lo stesso d’animo per cui la cosa migliore è rimanere a distanza l’uno dall’altro. Evitate di cadere nella trappola delle discussioni inutili. Oroscopo domani Cancro 25 novembre 2021: come va l’amore? In coppia: l’argomento denaro oggi potrebbe essere pericoloso, scatenare una brutta discussione. Soli: darete spazio a un’amicizia ma si trasformerà in amore. Ma sarà senza fretta… Oroscopo domani 25 novembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): modificare un progetto Oroscopo domani Scorpione 25 novembre: umore E’ probabile che un progetto vi abbia impegnato parecchio ma incontriate degli ostacoli. Tuttavia non avete voglia di arrendervi, volete andare avanti. Ma perché ostinarvi sulla stessa modalità se capite che non funziona? Il consiglio astrale, sia chiaro, non è quello di mollare completamente il progetto: per salvare la situazione si tratterà soltanto di apportare delle modifiche. Oroscopo domani Scorpione 25 novembre: amore In coppia: il partner potrebbe rimproverarvi e direte apertamente che è ingiusto/a. Ma avrete comunque uno sguardo amorevole. Soli: una persona vi attrae irresistibilmente, tuttavia fate attenzione a non diventare soffocanti inviando messaggi a tutto spiano o chiamando continuamente. Forse avete fretta di arrivare al sodo ma non è una buona strategia. Oroscopo domani 25 novembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): non alle decisioni affrettate Oroscopo Pesci 25 novembre: umore Con i passaggi attuali la mente è in ebollizione, potreste avere milioni di idee e avere intenzione di concretizzarle. Ma oggi, le dissonanze della Luna con Marte e Urano rappresentano un invito a non prendere decisioni affrettate. Il consiglio di altre persone, di cui vi fidate, potrebbe essere utile. Una visione diversa e più equilibrata vi darà un motivo in più per essere ottimisti! Oroscopo Pesci 25 novembre: amore

In coppia: le conversazioni non saranno tutte dolcissime. Potreste mancare di tatto ma non di leltà.

Soli: con una persona scoprirete di avere gli stessi valori, avrete reciproca fiducia. E scatterà una bellissima alchimia!

