Oroscopo domani giovedì 26 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 26 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): non agitare le acque

Oroscopo domani Cancro 26 agosto: umore

In questo momento potreste vedere cose che non eravate pronti a vedere in passato. Potrebbero emergere forti emozioni e non andranno sottovalutate anche se è comprensibile, vorreste reprimerle. Se una situazione personale o lavorativa, sembra sul punto di esplodere, la cosa migliore è non agitare le acque. Fino a quando le cose non si sistemeranno e le emozioni saranno meno intense, l’atteggiamento più giusto potrebbe essere quello di distaccarvi, prendere le cose con filosofia.

Oroscopo domani Cancro 26 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: per oggi, visto che siete inquieti, la cosa migliore è evitare discussioni. Rischiate di dire cose che nemmeno pensate… Soli: voglia di cambiamento ma al contempo siete demotivati. Che confusione… Vietato avere pensieri negativi! Oroscopo domani 26 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): migliorare la comunicazione

Oroscopo domani Scorpione 26 agosto: umore

Il buon aspetto Mercurio-Plutone al vostro segno annuncia che è tempo di essere aperti e sinceri su contratti, accordi e contatti professionali. In due parole, migliorare la comunicazione per quanto riguarda gli impegni professionali. E’ un’ottima giornata per ridefinire o rinnovare contratti e accordi. Potreste persino rimanere sorprese di quanto potete modificare. Per altri Scorpione, è il giovedì ideale per essere più aperti nelle relazioni di lavoro. Potrebbe essere il momento di fare una chiacchierata necessaria con il boss o un collega, o esporre le vostre idee nel corso di una riunione.

Oroscopo domani Scorpione 26 agosto: amore

In coppia: fate uno sforzo e tenete per voi alcune critiche che vorreste fare al partner. In caso contrario, scatenerete discussioni. Soli: un/a ex potrebbe farsi sentire. A voi scegliere se continuare a sentirlo/a o meno. In entrambi i casi, sarete soddisfatti.

Oroscopo domani 26 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): aperti al cambiamento

Oroscopo Pesci 26 agosto: umore

L’armonia Mercurio-Plutone indica che è il momento perfetto per trasformare i sogni riguardanti il lavoro, ridefinire i vostri obbiettivi. Potreste non rendervi conto di quanto desiderate cambiare il percorso professione ma grazie a una conversazione, vedrete le cose in modo diverso e sicuramente significativo. Potreste capire che la strada imboccata non è percorribile o che non vi piace oppure durante la conversazione offrirvi un’opportunità. Siate aperti al cambiamento.

Oroscopo Pesci 26 agosto: amore

In coppia: oggi aprirete il cuore, parlerete dei sentimenti che provate. La relazione è più forte e solida che mai!

Soli: attenzione, oggi rischiate di fraintendere i sentimenti che una persona prova per voi. Evitate di essere eccessivamente ingenui.

