Oroscopo domani 27 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): ripensare al passato

Oroscopo domani Cancro 27 maggio: umore

Avete le energie giuste per portare e termine compiti, impegni e responsabilità ma con la dissonanza Venere-Nettuno potreste facilmente perdervi in qualche sogno oppure ripensare con nostalgia a un passato che non c’è più. Anziché perdervi lungo quel percorso, cercate di capire il motivo che vi riporta indietro.

Al contempo, visto che l’atmosfera è confusa, nel lavoro esprimetevi chiaramente poiché boss e colleghi, o clienti, potrebbero fraintendere ciò che direte. Se avete intenzione di comunicare qualcosa d’importante, rimandate o comunque siate cauti.

Oroscopo domani Cancro 27 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: non avete voglia di affrontare un problema ma con questo atteggiamento rischiate di peggiorare la situazione.

Soli: la solitudine vi pesa parecchio ma gli incontri non corrispondono alle vostre aspettative. Ma sembra che gli astri oggi preparino una bella conquista!

Oroscopo domani 27 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): chiarire con calma

Oroscopo domani Scorpione 27 maggio: umore

Potreste avere delle riserve, essere esitanti riguardo un’idea o una proposta di lavoro innovativa. I passaggi odierni rappresentano un invito a capire il motivo risalendo alla fonte della sensazione di disagio. Per trovare la risposta seguite l’intuito.

Una volta trovata saprete sicuramente cosa fare. Più in generale, nel caso dovessero nascere dei conflitti, arrendervi e fare marcia indietro non vi porterebbe a nulla anzi, rischiereste di rovinare seriamente una relazione. Meglio chiarire, con calma ma chiarire.

Oroscopo domani Scorpione 27 maggio: amore

In coppia: potreste avere delle preoccupazioni e non dire nulla. Parlatene con il partner, troverete delle soluzioni a cui non avevate pensato!

Soli: una persona vi corteggia ma prima di concedere la vostra fiducia avrete bisogno di conoscerla meglio. E non sbagliate.

Oroscopo domani 27 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): non dovete accontentare tutti

Oroscopo domani Pesci 27 maggio: umore

I passaggi astrali odierni vi rendono molto sensibili e dunque lavoro o vita personale potrebbe essere difficile gestire le persone che ritenete siano critiche o pesanti, persino opprimenti. Potreste pensare che fraintendano le vostre intenzioni, il vostro punto di vista. Non dovete sentirvi obbligati ad accontentare tutti.

Rallentate e rispettate il vostro stato d’animo, le emozioni poiché contano davvero molto. Al contempo i transiti potrebbero essere d’aiuto a capire che avete più potere di quanto pensiate, dovete solo utilizzarlo.

Oroscopo Pesci 27 maggio: amore

In coppia: prima di imporre le vostre decisioni cercate di ascoltare il parere della dolce metà.

Soli: ma di cosa avete paura? Se siete attratti da una persona mollate le reticenze, abbattete i limiti.

