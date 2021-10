Oroscopo domani giovedì 28 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

La Luna in Leone sosta nel vostro settore del denaro, rappresenta un invito ad attenervi al budget e a non esagerare. Se avete un piano di spesa mensile da rispettare, evitate tentazioni, tutto ciò che è un invito a mettere mano al portafoglio (leggi acquisti superflui). Ma ciò potrebbe riguardare anche eccedere nei peccati di gola, dolci, cibi succulenti, ecc. : privarvi di qualcosa di troppo oggi, non vi farà pentire domani…

Oroscopo domani Cancro 28ottobre 2021: come va l’amore?

In coppia: saprete abilmente evitare argomenti spinosi. Come? Decuplicando le attenzioni, la tenerezza! Soli: potreste dare il via a una storia e istintivamente capirete che potete fidarvi della persona. Oroscopo domani 28 ottobre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): competitivi

Oroscopo domani Scorpione 28 ottobre: umore

Potreste entrare in competizione con una persona che punta a cogliere la vostra stessa opportunità. Il che scatenerà tensione, la tentazione di andare avanti comunque, sarà forte. Puntare a vincere non è una cosa sbagliata ma un approccio più rilassato vi farà ottenere di più e non scatenerà ansia. Tenete presente tuttavia che se volete vincere a tutti i costi, qualsiasi delusione avrà un impatto non indifferente.

Oroscopo domani Scorpione 28 ottobre: amore

In coppia: se con il partner non siete d’accordo su qualcosa, evitate di mettere pressione, non fareste che peggiorare la situazione.

Soli: tendenza a interpretare i messaggi in modo sbagliato. Prima di rispondere, rileggete due volte.

Oroscopo domani 28 ottobre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): decisioni finali

Oroscopo Pesci 28 ottobre: umore

L’odierna Luna in Leone fa pensare che per quanto riguarda un progetto o un piano potreste trovarvi a una fase critica ed è tempo di prendere alcune decisioni finali. Se finora le cose sono andate bene, potrebbe essere solo questione di raggiungere il traguardo. In caso contrario, questa potrebbe essere l’occasione per ricominciare. Riuscendo a capire qual è il problema o a individuare eventuali errori, la Luna Nuova del 4 novembre potrebbe rappresentare un nuovo inizio.

Oroscopo Pesci 28 ottobre: amore