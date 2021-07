Oroscopo domani giovedì 29 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, salute, lavoro per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 29 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): i neuroni brillano

Oroscopo domani Cancro 29 luglio: umore

Marte entra in Vergine e fino al 14 settembre, se dovrete prendere decisione di qualsiasi tipo, non esiterete. Il pianeta rosso infatti, accelera il vostro processo mentale, fa brillare i neuroni. Se inoltre, siete stati travolti da cosa da sbrigare, tutto andrà nella giusta direzione.

Dovete firmare dei documenti, prendere appuntamenti importanti? E’ il momento ideale per farlo. E se volete approfondire lo studio di un argomento, dedicare la vostra attenzione vi piacerà, vi gratificherà.

Oroscopo domani Cancro 29 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: molto esigenti con il partner e vi ama così tanto che non oserà dire nulla…

Soli: la Luna in Ariete vi rende permalosi e rischiate di allontanare una persona che per voi prova dei sentimenti.

Oroscopo domani 29 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): una vittoria professionale

Oroscopo domani Scorpione 29 luglio: umore

L’arrivo di Marte in Vergine sarà d’aiuto a indirizzare instancabilmente le vostre energie verso il completo raggiungimento degli obbiettivi. Il pianeta rosso fino al 14 settembre, renderà più facile e allegra la vostra vita, avrete maggiori opportunità per socializzare, rilassarvi e divertirvi in buona compagnia.

Al contempo nel corso del transito sarete spinti ad ampliare la cerchia dei contatti, anche riguardanti gli affari e il lavoro. E oggi, a portata di mano potrebbe esserci una vittoria professionale.

Oroscopo domani Scorpione 29 luglio: amore

In coppia: eviterete abilmente qualsiasi conflitto, la cosa che più desiderate è l’armonia. E il partner fortunatamente ha lo stesso stato d’animo.

Soli: che aspettate ad avvicinare la persona che vi attrae? Fatevi avanti, prima che sia troppo tardi…

Oroscopo domani 29 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): impazienti e irritabili

Oroscopo domani Pesci 29 luglio: umore

Marte in Vergine, da oggi e fino al 14 settembre, sosta nel vostro settore delle relazioni che in questo periodo saranno abbastanza animate e voi sarete impazienti, più irritabili del solito, molto diretti su cose che normalmente cercate di evitare.

Potrebbero esserci delle tensioni, dei conflitti ma alla fine si rivelerà un fatto positivo: lavoro o vita personale, avrete la possibilità di affrontare e chiarire definitivamente alcune questioni importanti.

Oroscopo Pesci 29 luglio: amore

In coppia: con il partner parlerete di progetti futuri. Avete bisogno di sapere che è d’accordo con voi su tutto.

Soli: voglia di testare il potere di seduzione, lo farete lasciando alle spalle la timidezza. E nessuno sarà indifferente.

