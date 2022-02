Oroscopo domani giovedì 3 febbraio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Per quanto siate fermamente intenzionati a organizzare le cose, in un momento in cui tutto sembra in sospeso potrebbe essere difficile. Con la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci la tendenza sarà quella di incolpare voi stessi ma non c’è motivo di farlo. State attraversando un periodo di cambiamento e compiere un passo alla volta è già abbastanza. Questa sensazione di instabilità presto inizierà ad attenuarsi, dunque per ora rilassatevi e seguite la corrente.