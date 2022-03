Oroscopo domani giovedì 3 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la congiunzione Venere-Marte-Plutone, oggi avrete molto da dire, potreste entusiasmare chi chi vi circonda grazie alla vostra passione, alla visione unica! E’ un momento eccellente per parlare di qualsiasi argomento abbiate a cuore. Potrete persino insistere per ottenere qualcosa per voi importante e sarete molto persuasivi. Altri potrebbero non avere alcuna possibilità ma voi ce la farete!