Oroscopo domani giovedì 30 settembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 30 settembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): realizzare un sogno

Oroscopo domani Cancro 30 settembre: umore

Potreste avere la possibilità di realizzare un sogno, un desiderio che avete da molto tempo. A dare il via potrebbe essere una coincidenza, sarà il segnale che le cose andranno nel verso da voi desiderato. Mercurio in modo retrogrado indica che potrebbe volerci un po’ di tempo per concretizzare, fare qualche aggiustamento, ma quando la strada sarà libera potrete intraprendere senza problemi.

Oroscopo domani Cancro 30 settembre 2021: come va l’amore?

In coppia: piccole incomprensioni che tuttavia svaniranno nel giro di poco. La ricetta magica, come sempre, è la dolcezza. Soli: la solitudine vi pesa, avete voglia di tenerezza. Uscite: gli aspetti odierni potrebbero farvi incontrare una persona con il vostro stesso bisogno di dolcezza. Oroscopo domani 30 settembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): emergono tensioni represse

Oroscopo domani Scorpione 30 settembre: umore

La dissonanza Mercurio-Plutone vi costringe a scavare, andare in profondità di qualsiasi situazione. E’ probabile vita privata o lavoro stiano mettendo a dura prova la vostra pazienza ed emergano delle tensioni represse. Per fortuna l’aspetto Venere-Giove può essere d’aiuto ad alleviarle e ad appianare le cose. L’aspetto al contempo indica di concedervi qualcosa di piacevole, pensare anche a distrarvi!

Oroscopo domani Scorpione 30 settembre: amore

In coppia: la sincerità e i sentimenti profondi sono la forza della vostra relazione! Soli: attrazioni improvvise, feeling inattesi… Ma voi avete bisogno di certezze e potreste tirarvi indietro. Vivete il presente!

Oroscopo domani 30 settembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): prendere cura di voi stessi

Oroscopo Pesci 30 settembre: umore

Con la dissonanza Venere-Giove seguite l’istinto e prendete cura di voi stessi. Mettete da parte qualche piccolo compito e rilassatevi, mettete voi al primo posto. Sarete carichi di energie positive, più pimpanti! Allora, sbizzarritevi pure, oggi tutto vi è permesso! Se non vi concedete qualcosa di buono e bello da tempo, è una giornata in cui renderlo in una priorità e, ancora meglio, se lo farete più spesso.

Oroscopo Pesci 30 settembre: amore

In coppia: Venere in Scorpione è d’aiuto a risolvere qualsiasi eventuale problema. Insieme al partner la vita è in rosa!

Soli: attenzione: il desiderio di vivere una passione potrebbe farvi sembrare una persona migliore di quanto sia in realtà. E in seguito fare un passo indietro.

