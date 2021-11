Oroscopo domani giovedì 4 novembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 4 novembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): approfondire un hobby

Oroscopo domani Cancro 4 novembre: umore

Il Novilunio in Scorpione sosta nel vostro settore del piacere, dello svago e annuncia che dovreste approfondire un hobby. Il passaggio rappresenta un’opportunità per passare dal livello principianti a quello di esperti. E vi appassionerete sempre di più! Non è escluso che nel giro di sei mesi trasformerete quello che è un hobby o un passatempo in una vera e propria attività.