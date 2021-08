Oroscopo domani giovedì 5 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 5 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): dedicare attenzioni a voi stessi

Oroscopo domani Cancro 5 agosto: umore

Con la Luna nel vostro segno cercate di dedicare a voi stessi quelle attenzioni e l’affetto che sempre date a chi vi circonda. Dovete ascoltare il vostro corpo, le vostre esigenze. E’ la giornata ideale per coccolarvi, cambiare look, rinnovare l’immagine o praticare esercizio fisico.

Il buon aspetto tra la Luna e Urano vi rende spontanei, migliora le relazioni d’amicizia – anche online – per cui sarebbe un peccato stare per conto vostro.

Oroscopo domani Cancro 5 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: da quanto tempo non dite al partner quanto l’amate? Fatelo e lo/a renderete felice.

Soli: approccio simpatico con le nuove conoscenze e se aggiungerete un po’ di dolcezza, conquisterete!

Oroscopo domani 5 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): il supporto degli amici

Oroscopo domani Scorpione 5 agosto: umore

Gli amici cari oggi avranno un ruolo importante. Se siete impegnati parecchio nel lavoro, la carriera o state facendo passi avanti per raggiungere obbiettivi che avete a cuore, potreste aver bisogno di un po’ di sostegno.

E’ un momento in cui durante il viaggio per migliorare la vostra vita, potreste sentirvi soli ed è una buona giornata per contattare gli amici e trascorrere del tempo in ottima compagnia. Uscirete dalla routine e ritroverete il buonumore.

Oroscopo domani Scorpione 5 agosto: amore

In coppia: giornata ricca di belle emozioni, con il partner l’intesa è perfetta, siete in simbiosi.

Soli: il fascino è al top, il potere di seduzione non ne parliamo: possibilità di incontrare l’anima gemella!

Oroscopo domani 5 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): più audaci, più originali

Oroscopo domani Pesci 5 agosto: umore

Qualunque cosa desiderate realizzare, oggi avrete la possibilità di fare passi avanti. La Luna in Cancro, inoltre, vi spinge a puntare l’attenzione su tutto ciò che può regalare gioia e armonia. Il buon aspetto con Urano vi permette di cambiare atteggiamento, sarete più audaci, più originali. E’ la giornata ideale per rispolverare i vostri talenti e metterli in pratica.

Di sicuro trascorrerete eccellenti momenti con gli amici o i familiari, sarete circondati da affetto.

Oroscopo Pesci 5 agosto: amore

In coppia: dolci momenti a due, l’atmosfera è tenera. Grande complicità, grandi risate.

Soli: bisogno di leggerezza e deciderete di lanciarvi in un flirt dietro l’altro. Fate come meglio credete, non andate contro il vostro istinto.

