Oroscopo domani giovedì 5 maggio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani Cancro 5 maggio: umore

La Luna sosta nel vostro segno e vi rende spugne che assorbono l’umore di chi vi circonda. Per questo avrete inevitabilmente degli sbalzi d’umore. Vorreste essere distaccati ma non è nella vostra natura, dunque rischiate di fare vostre le ansie di amici e colleghi e tentare di risolverle. Conservate un po’ di energie per voi stessi ed evitate di farvi coinvolgere in problemi che non vi riguardano.

Oroscopo domani Cancro 5 maggio: amore

In coppia: cercate di evitare rimproveri fuori luogo e puntate invece alla dolcezza! Soli: una persona vi piacerà: potrebbe essere già impegnata ma voi perderete ugualmente la testa… Oroscopo domani 5 maggio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): consigli saggi