Oroscopo domani giovedì 6 gennaio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la congiunzione Luna-Giove in Pesci avete una grande fiducia in voi stessi e non è infondata. Potrebbero parlarvi di una promozione o affidarvi un compito o una pratica importante. Capirete che ciò ha un significato speciale, indica che la stima che il boss o i superiori hanno nei vostri confronti. È un giorno fortunato anche nelle finanze per cui assicuratevi di sfruttare tutte le opportunità che si presentano.