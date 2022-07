Oroscopo domani giovedì 7 luglio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Se una questione personale stagna da troppo tempo, gli aspetti astrali odierni indicano che dovete fare qualcosa al riguardo. Ad esempio, prendere l’iniziativa. Ciò vi metterà nella posizione di far imboccare alla situazione nella giusta direzione e. come annuncia il Sole in Cancro, liberi di poter finalmente aprire la porta a nuove opportunità.

Agite seguendo l’istinto e non sbaglierete. Potrebbe essere necessario mollare un po’ di controllo e mettere da parte il pensiero razionale. Lasciate che il vento vi porti dove vuole che andiate… Potreste cullare l’idea di correre un rischio, ma una parte di voi preferirà non smuovere le acque. Può darsi che la vostra voce interiore vi stia dicendo che non è il momento giusto per prendere l’iniziativa. Lo farete in un secondo momento.