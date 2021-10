Oroscopo domani giovedì 7 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 7 ottobre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): una sferzata di energia

Oroscopo domani Cancro 7 ottobre: umore

Venere in Sagittario, fino al 5 novembre, vi regala un sferzata di energia, vi dota di grande sicurezza. Quella di cui avete bisogno nel lavoro! E finalmente potrete esprimervi in modo più schietto, essere sinceri su ciò che desiderate! Parlerete in modo affascinante, il che potrebbe avere risvolti positivi nelle negoziazioni, contratti, ecc. Approfondirete le conoscenze anche attraverso il senso dell’umorismo.

Oroscopo domani Cancro 7 ottobre 2021: come va l’amore?

In coppia: con Venere in Sagittario sarete più desiderosi di ricevere prove d’amore, piccole attenzioni, essere rassicurati. Soli: potrebbe esserci un incontro, in ogni caso evitate di idealizzare l’altro/a, avere delle aspettative eccessivamente alte! Oroscopo domani 7 ottobre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): occhio alle spese

Oroscopo domani Scorpione 7 ottobre: umore

Venere esce dal vostro segno e fino al 5 novembre sosterà in Sagittario. In questo periodo avrete bisogno di maggiore sicurezza finanziaria. Se avete intenzione di guadagnare di più non è escluso che darete il via a un’attività extra. Non è escluso che entri una somma di denaro che vi devono, forse da tempo. In ogni caso, fate attenzione agli acquisti: con questo transito rischiate di spendere più del solito!

Oroscopo domani Scorpione 7 ottobre: amore

I n coppia: gusterete insieme al partner le cose belle e buone della vita, vivrete la relazione con più ottimismo. Soli: molto selettivi, non vi acconterete meno di ciò che meritate: la persona dovrà essere alla vostra altezza.

Oroscopo domani 7 ottobre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): fare colpo su persone importanti

Oroscopo Pesci 7 ottobre: umore

Il Novilunio di ieri, anche oggi consiglia al vostro di risolvere qualsiasi eventuale difficoltà così da poter dare il via a un progetto o un piano, con sicurezza. La congiunzione odierna Sole-Marte in Bilancia vi spingerà a progredire e c’è la possibilità di poter aumentare le entrate. Con Venere che entra in Sagittario, fino al 5 novembre, grazie al fascino farete colpo su alcune persone importanti.

Oroscopo Pesci 7 ottobre: amore

In coppia: Venere vi rende molto affascinanti, attirerete parecchi sguardi. E scatenerete la gelosia del partner.

Soli: con Venere in Sagittario, se avrete intenzione di conquistare un cuore vi lancerete a occhi chiusi. La cosa migliore, invece, è prendere tempo.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: FARE NUOVE ESPERIENZE

TORO: COSA VOLETE REALIZZARE?

GEMELLI: IN CERCA DI NUOVE OPPORTUNITA’

LEONE: CONTATTI CON PERSONE STIMOLANTI

VERGINE: QUALCHE CAMBIAMENTO NELLA CASA

BILANCIA: PARLARE IN MODO SCHIETTO

SAGITTARIO: FASCINO E OTTIMISMO

CAPRICORNO: PRENDERE IN MANO LA VOSTRA VITA

ACQUARIO: TRASFORMARE UN SOGNO IN REALTA’