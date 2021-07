Oroscopo domani giovedì 8 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo e previsioni 8 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 8 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): una gestione allegra del denaro

Oroscopo domani Cancro 8 luglio: umore

Potreste essere costretti a fare un acquisto: non sarà entusiasmante ma comunque necessario. In ogni caso, con la dissonanza Venere-Urano avrete una gestione diciamo allegra del denaro. Potreste anche lanciarvi in una spesa impulsiva e al momento sembrare una buona idea. Accertatevi che in seguito non vi pentirete…

Nel pomeriggio la Luna entrerà nel vostro segno: sosterà fino a sabato quando ci sarà il Novilunio. L’armonia con Giove in Pesci vi permetterà di essere in sintonia con il mondo circostante.

Oroscopo domani Cancro 8 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: in primo piano c’è la comunicazione: se volete far passare un messaggio è la giornata giusta.

Soli: è possibile un incontro romantico. Una nuova conoscenza vi farà vivere momenti di grande complicità.

Oroscopo domani 8 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): tensioni con un collega

Oroscopo domani Scorpione 8 luglio: umore

E’ una giornata in cui la routine lavorativa vi sembrerà impegnativa. Forse a causare ritardi e difficoltà sarà la tensione con un collega. Ma, volendo, potrete andare oltre e riprendere il controllo della situazione. In che modo? Difendete la vostra strategia o l’idea che ritenete sia quella giusta.

Siete una spanna sopra agli altri, il vostro valore e le competenze saranno riconosciuti. Al contempo, avrete una nuova visione delle relazioni e dei progetti.

Oroscopo domani Scorpione 8 luglio: amore

In coppia: vivete il presente, sfruttate i bei momenti senza porvi troppe domande.

Soli: se avete voglia di testare il vostro potere di seduzione, il semaforo è verde! Potete conquistare.

Oroscopo domani 8 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): sarete vincenti

Oroscopo domani Pesci 8 luglio: umore

Se avete voglia di mettere le cose in ordine, scegliere un obiettivo e muovervi per raggiungerlo, Marte in Leone sarà d’aiuto a superare l’indecisione. Passo dopo passo realizzerete ciò che avete in mente e sarete vincenti. Utilizzate questa giornata come momento di crescita positiva e pianificate i progetti futuri.

Al contempo, nel lavoro non è escluso un litigio con un collega: non evitate il conflitto ma affrontatelo! E’ una questione di amor proprio.

Oroscopo Pesci 8 luglio: amore

In coppia: mostrate al partner quanto l’amate, comunicate i sentimenti che provate!

Soli: una persona vi corteggerà, vi farà dei complimenti ma voi non ci crederete più di tanto…

