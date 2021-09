Oroscopo domani giovedì 9 settembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 9 settembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): le energie sono al minimo

Oroscopo domani Cancro 9 settembre: umore

La congiunzione Luna-Mercurio in Bilancia è in dissonanza con il vostro segno: le energie sono al minimo, il lavoro potrebbe sembrare una seccatura soprattutto se ultimamente è stato motivo di stress. La cosa ideale, per oggi, sarebbe quella di lavorare da casa oppure… mettervi in ferie. Assecondate il vostro stato d’animo così da evitare di ritrovarvi con i nervi a pezzi e ritrovare invece un buon equilibrio emotivo.

Oroscopo domani Cancro 9 settembre 2021: come va l’amore?

In coppia: l’atteggiamento del partner oggi potrebbe deludervi. Ma è solo il vostro malumore che vi spinge a esagerare. Soli: è un po’ lo stesso discorso di cui sopra. Ma se una persona non si fa sentire non è detto sia indifferente, avrà una buona ragione. Oroscopo domani 9 settembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): modifiche in casa

Oroscopo domani Scorpione 9 settembre: umore

La congiunzione Luna-Mercurio in Bilancia potrebbe spingervi a modificare qualcosa in casa. Se c’è disordine o l’arredamento non vi piace, potrebbe essere motivo di stress. La vostra tranquillità emotiva è importante, dunque pensate a riorganizzare l’ambiente così da sentirvi a vostro agio e più sereni. Potrebbero volerci alcune ore oppure una settimana: non importa, comunque ne varrà la pena.

Oroscopo domani Scorpione 9 settembre: amore

In coppia: al partner darete molto ma avrete la sensazione che non ricambi adeguatamente. Ma siete sicuri che corrisponda alla realtà? Soli: potreste aver puntato molto su un incontro recente. Ma la persona forse non sarà disponibile oppure non si è accorta del vostro interesse. Aspettate per capire meglio…

Oroscopo domani 9 settembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): una nuova fase

Oroscopo Pesci 9 settembre: umore

Se di recente una questione ha scatenato confusione, avete avuto la sensazione che vi fosse sfuggito qualcosa, oggi tutto diventerà chiaro. Avrete una visione ampia e approfondita: approfittatene e al riguardo fate qualcosa. Se continuerete a ignorare, probabilmente le cose non cambieranno. I passaggi odierni rappresentano un’opportunità per entrare in una fase nuova e soddisfacente.

Oroscopo Pesci 9 settembre: amore

In coppia: potrebbero esserci delle tensioni, avere delle discussioni riguardanti la gestione del denaro. Fate parlare anche il partner!

Soli: sognate l’amore ma forse non siete ancora totalmente disponibili a viverlo. Guardate al futuro!

