Oroscopo domani lunedì 11 aprile 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Fino al 29 aprile Mercurio in Toro sosta nel vostro settore delle relazioni: è un ottimo periodo per entrare in sintonia con un socio, un familiare o un buon amico. Chi vi circonda, in generale potrebbe essere d’aiuto a far sviluppare splendide idee o a chiarire quelle che avete in mente. Eventuali vaghe promesse o impegni inizieranno presto a prendere forma.