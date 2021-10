Oroscopo domani lunedì 11 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Qualsiasi questione, anche se non vi riguarderà direttamente, potrebbe toccarvi in modo profondo. Potreste rimanere coinvolti emotivamente o in modo pratico nei conflitti o nei problemi di chi vi circonda. Il che farà distogliere l’attenzione da questioni più personali. L’assetto planetario indica che fareste bene a distaccarvi e mettere voi al primo posto. In seguito potrete dedicare tempo agli altri.

Oroscopo domani Cancro 11 ottobre 2021: come va l’amore?

In coppia: metterete da parte alcuni rimproveri che vorreste fare al partner. E’ una saggia decisione. Soli: vi renderete conto che passare un po’ di tempo a fare il punto della situazione non può che essere utile. Oroscopo domani 11 ottobre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): meno ansiosi

Oroscopo domani Scorpione 11 ottobre: umore

La congiunzione Mercurio-Marte in Bilancia, sosta alle spalle del vostro segno, nel corso della settimana si scioglierà. Sarete dunque meno ansiosi, rifletterete meno di quanto abbiate fatto in questo periodo. Già da questo lunedì la Luna in Sagittario è d’aiuto a rafforzare l’autostima. Avrete voglia di concretizzare alcune idee e alcune potrebbero cambiare la vostra vita in meglio.

Oroscopo domani Scorpione 11 ottobre: amore

In coppia: grande passione, apprezzata dal partner, e l’atmosfera sarà splendida! Soli: piccole provocazioni di una persona che vi corteggia, vi intrigheranno. E immediatamente ci sarà un incontro…

Oroscopo domani 11 ottobre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): entra una somma di denaro

Oroscopo Pesci 11 ottobre: umore

Per tutta la settimana i pianeti in Bilancia puntano i riflettori sul denaro e considerato il buon aspetto con Venere, avrà un risvolto positivo. Potreste, ad esempio, ricevere una somma che aspettate da tempo. Per alcuni potrebbe trattarsi di un’eredità. Con Saturno che da ieri ha ripreso il moto diretto, più in generale avete procrastinato su una questione ora vi sembrerà più facile da gestire.

Oroscopo Pesci 11 ottobre: amore