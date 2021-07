Oroscopo domani lunedì 12 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo e previsioni 12 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 12 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): scovare nuove situazioni

Oroscopo domani Cancro 12 luglio: umore

La presenza di Mercurio nel vostro segno rappresenta un invito al dialogo, a scovare nuove situazioni, a spostarvi. Il pianeta è in buon aspetto con Giove per cui al centro della scena ci sono le proposte di qualsiasi tipo: se non volete farvi scappare qualche buona occasione, dovete essere il più possibile opportunisti.

Se state negoziando un contratto importante, oggi avrete la possibilità di firmare o raggiungere finalmente un accordo.

Oroscopo domani Cancro 12 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: per spezzare la routine oggi avrete delle idee sorprendenti. Idealizzate l’amoore e fate di tutto per realizzare i vostri sogni.

Soli: particolarmente romantici, con gli occhi a cuore, il che vi rende seducenti. Approfittatene!

Oroscopo domani 12 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): è il momento di imporvi

Oroscopo domani Scorpione 12 luglio: umore

La congiunzione Venere-Marte in Leone fa arrivare opportunità positive sul fronte del lavoro ma non solo, avrete delle idee eccezionali per fare passi avanti riguardo a un progetto o al raggiungimento di un obbiettivo.

E’ arrivato il momento di prendere il potere, di imporvi. Se non lo farete voi, nessuno ve lo concederà.

Il buon aspetto tra Mercurio e Giove, inoltre, indica che è il momento di promuovere le vostre idee, far vedere di che stoffa siete fatti!

Oroscopo domani Scorpione 12 luglio: amore

In coppia: nella relazione circola felicità, tenerezza, carezze reciproche: siete entrambi appagati.

Soli: numerose opportunità per fare nuovi incontri. Forse non darete il via alla storia del secolo ma un flirt vi soddisferà.

Oroscopo domani 12 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): il successo è vostro

Oroscopo domani Pesci 12 luglio: umore

Con il buon aspetto Mercurio-Giove (quest’ultimo nel vostro segno) dovete mettervi al centro della scena ed esprimere apertamente le vostre opinioni. Sfruttare il fascino e il carisma! E’ la giornata ideale per presentare le vostre idee, organizzare riunioni di lavoro, candidarvi per un impiego o lanciare un prodotto.

Qualsiasi cosa facciate sarà utile a progredire. Il successo, annunciano i pianeti, è vostro e dovete sfruttare questo momento fortunato. Se avete in corso una trattativa, andrà avanti a meraviglia.

Oroscopo Pesci 12 luglio: amore

In coppia: potreste avere la sensazione che il partner vi nasconda qualcosa, il suo atteggiamento vi lascia perplessi.

Soli: la solitudine vi pesa, vi sentite esclusi. Ma non è, forse, che pensate solo al lavoro?

