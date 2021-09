Oroscopo domani lunedì 13 settembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 13 settembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): distinguere tra fantasia e realtà

Oroscopo domani Cancro 13 settembre: umore

Con la dissonanza Sole-Nettuno oggi è difficile distinguere la fantasia dalla realtà. I pensieri sono confusi, ciò che direte potrebbe mancare di chiarezza. La cosa migliore è rimandare conversazioni importanti poiché è facile trasmettere messaggi contrastanti. Potreste inoltre scoprire che un progetto o un piano ha dei difetti. Tra qualche giorno tornerà la chiarezza. Per ora dedicate del tempo a esaminarli con attenzione.

Oroscopo domani Cancro 13 settembre 2021: come va l’amore?

In coppia: riflettete troppo! cercate di essere più spontanei. Puntate sulla tenerezza: è l’elisir magico della serata. Soli: una persona vi attrae ma non alzate un dito per conquistarla… Bando alla timidezza! Oroscopo domani 13 settembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): cercate di perdonare

Oroscopo domani Scorpione 13 settembre: umore

Lavoro o vita personale, una persona potrebbe non essere all’altezza delle vostre aspettative, proverete delusione e sarete pronti a parlare chiaramente. Ma è giusto dare il via a un processo come se foste in tribunale? Pensate che anche voi in alcune circostanze avrete deluso qualcuno e invece di recriminare ha chiuso un occhio. Prima di parlare, dunque, mettetevi nei panni dell’altro/a e cercate di perdonare.

Oroscopo domani Scorpione 13 settembre: amore

In coppia: nessuna nuvola all’orizzonte: complicità, reciproco ascolto e ciò contribuisce a risolvere piccoli o grandi problemi. Soli: avete l’effetto calamita e potreste dare il via, con un/a amico/a, a un gioco di seduzione. Per non complicare la situazione, chiedete che intenzioni ha…

Oroscopo domani 13 settembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): una situazione intricata

Oroscopo Pesci 13 settembre: umore

Le dissonanze odierne scatenano confusione: se qualcosa o qualcuno vi confonde, è inutile cercare di capire. Più cercherete di dare un senso alla situazione e tanto più vi sembrerà intricata. La cosa migliore è lasciar passare del tempo poiché le cose si chiariranno. Nel giro di pochi giorni, dopo alcune conversazioni e aver posto domande pertinenti, non avrete più dubbi. Per oggi, dedicatevi ad altro.

Oroscopo Pesci 13 settembre: amore

In coppia: non è la giornata ideale per risolvere i piccoli problemi del quotidiano. Con il partner sarebbe meglio fare qualcosa che piace a entrambi.

Soli: la vostra permalosità potrebbe guastare l’inizio di una storia. Calma, rischiate di mordervi le mani…

