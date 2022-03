Oroscopo domani lunedì 14 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Potrebbe risultare difficile mollare un piano o un progetto su cui avete investito tempo, energie e forse denaro. Ma questa potrebbe essere la situazione in cui vi troverete nei prossimi giorni. Più cercherete di intervenire e tanto più gli eventi sembreranno bloccare i vostri sforzi. La dissonanza odierna Luna-Urano può scatenare frustrazione e la cosa migliore per ora è mollare. Lascia che accada a tempo debito.

In coppia: avete reazioni impulsive, siete permalosi… In caso di discussione, fate il primo passo per appianare le tensioni.

Oroscopo domani 14 marzo 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): puntare in alto Oroscopo domani Scorpione 14 marzo: umore La Luna in Leone sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e i suoi aspetti con altri pianeti rappresentano un invito ad andare avanti, puntare verso l’alto! Al contempo potreste trarre molta ispirazione dalla vostra famiglia, dalle radici. Siate aperti a fare nuove scoperte in questo settore poiché qualcosa che scoprirete potrebbe spronarvi a sviluppare un vostro talento nascosto. Oroscopo domani Scorpione 14 marzo: amore In coppia: fate attenzione a ciò che direte poiché oggi potreste scatenare malintesi e incomprensioni. Soli: evitate di comunicare attraverso gli sms, senza volerlo potreste essere maldestri. Oroscopo domani 14 marzo 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): una soluzione brillante Oroscopo Pesci 14 marzo: umore

Alcuni piani o progetti sembra siano diretti verso una felice conclusione, ma potrebbe essercene uno che si è bloccato. Se la situazione è arrivata a un punto morto, siete più che pronti per una svolta. Paradossalmente, ciò potrebbe accadere non pensando troppo alla questione. Un po’ di tempo libero può far emergere il genio che è in voi e trovare una soluzione brillante.

Oroscopo Pesci 14 marzo: amore

In coppia: alcune difficoltà di comunicazione. Comprendervi oggi è difficile e forse sarebbe meglio tacere.

Soli: non è la giornata ideale per conquistare chi vi attrae… Rischiate di affogare in un bicchier d’acqua.