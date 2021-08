Oroscopo domani lunedì 16 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 16 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): serenità in famiglia

Oroscopo domani Cancro 16 agosto: umore

L’arrivo di Venere in Bilancia, fino al 10 settembre rappresenta un’opportunità per risolvere eventuali problemi riguardanti la casa. Più in generale, è un buon momento per fare ordine, buttare le cose che non vi servono più, oggetti che non funzionano. Il transito addolcisce i rapporti con i familiari, appiana i contrasti, fa ritrovare la serenità. Potreste infine aver voglia di apportare dei cambiamenti in casa, rinnovare qualcosa.

Oroscopo domani Cancro 16 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: con il partner condividete momenti dolci e complici. La fusione è totale ed è ciò che desiderate di più.

Soli: la vostra dolcezza vi rende molto attraenti. Allora, non restate chiusi in casa e uscite!

Oroscopo domani 16 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): chiarire un problema

Oroscopo domani Scorpione 16 agosto: umore

Fino al 10 settembre, Venere in Bilancia sosterà alle spalle del vostro segno. Se sarete spinti a chiarire eventuali problemi spinosi con un’altra persona, è probabile li risolverete. La possibilità di parlare delle cose, sarà d’aiuto a portare alla luce un problema che è arrivato a un punto critico. Non è escluso, tuttavia, che potreste decidere di tacere quanto meno momentaneamente. E in effetti in seguito lo potrete affrontare alle vostre condizioni.

Oroscopo domani Scorpione 16 agosto: amore

In coppia: non guastate l’atmosfera della giornata dicendo cose poco piacevoli. Tenete sotto controllo l’impazienza.

Soli: con l’atteggiamento aggressivo, forse causato dallo stress, potreste allontanare una persona che vorrebbe conoscervi.

Oroscopo domani 16 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): fortuna sul fronte denaro

Oroscopo domani Pesci 16 agosto: umore

Con Venere in Bilancia, fino al 10 settembre, nelle conversazioni andrete dritti al punto e anche se può essere scomodo, avrete la possibilità di sanare delle situazioni difficili. Istintivamente saprete come far passare un messaggio problematico in modo molto dolce. Più in generale può essere un periodo fortunato sul fronte denaro e delle trattative. Tenete presente che i desideri saranno più forti del solito, molto più forti, e vi sarà difficile resistere ad alcune tentazioni.

Oroscopo Pesci 16 agosto: amore

In coppia: piccoli malintesi che chiarirete immediatamente. La passione oggi è al top, siete insaziabili!

Soli: cercate di essere spontanei. Conquisterete di più con la sensibilità che con lunghi discorsi…

