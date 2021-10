Oroscopo domani lunedì 18 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 18 ottobre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): prenderete le decisioni giuste

Oroscopo domani Cancro 18 ottobre: umore

Nelle ultime settimane avete impegnato parecchie energie nella casa, nella situazione familiare. Con Mercurio e Giove in moto diretto, torna la chiarezza, prenderete le decisioni giuste. Se state rimandando un progetto riguardante l’abitazione o state pensando di venderla, potrete dare il via con facilità. Ma non solo: se state aspettando delle notizie su un mutuo, un prestito o un affare presto arriveranno.