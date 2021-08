Oroscopo domani lunedì 2 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 2 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): bisogno di comfort

Oroscopo domani Cancro 2 agosto: umore

Il Sole e Mercurio in Leone accentuano il vostro bisogno di comfort sia personale che materiale. Anche se pensate il contrario, avete le carte in regola per aumentare il reddito, potete farcela. Marte in Vergine spinge a lanciarvi in nuovi progetti, a patto che prendiate il tempo di concretizzarli nel modo giusto, ovvero passo dopo passo.

Riuscirete a ottenere ciò che desiderate ma a suon di tempo, pazienza e prudenza. In questo modo, avrete il risultato a cui mirate.

Oroscopo domani Cancro 2 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: evitate di mettere a tacere il partner: puntate a un dialogo aperto e tutto andrà bene.

Soli: certo è che se mostrate malumore vi sarà difficile conquistare il cuore di chi vi attrae…

Oroscopo domani 2 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): timore del nuovo

Oroscopo domani Scorpione 2 agosto: umore

Non è una giornata facile, all’esterno potreste essere carismatici e disinvolti, il che vi sarà d’aiuto a far progredire i progetti. Ma in casa, avrete delle riserve – timore del nuovo? – che potrebbero impedire di fare passi avanti in ciò che avete in mente di fare. Potreste anche pensare che la famiglia e le responsabilità domestiche rappresentino un freno alle vostre ambizioni.

Parlarne con una persona sarà di sollievo: i suoi commenti vi consentiranno di superare qualsiasi paura e andare incontro al successo.

Oroscopo domani Scorpione 2 agosto: amore

In coppia: difficoltà a esprimere ciò che provate, siete un po’ nervosi e poco tolleranti. Calma…

Soli: bando al pessimismo, è solo una giornata “no”, presto vivrete bei momenti pieni d’amore.

Oroscopo domani 2 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): alla larga dai pessimisti

Oroscopo domani Pesci 2 agosto: umore

La Luna in Gemelli punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia, vi spinge a porre l’attenzione sulle relazioni con le persone care. In dissonanza con Marte può evidenziare delle tensioni ma saranno d’aiuto a chiarire e avere conversazioni importanti.

Nel lavoro, oggi potreste aver a che fare con persone scortesi, pessimiste: state alla larga, il loro unico obbiettivo è quello di accollarvi il loro stato d’animo negativo.

Oroscopo Pesci 2 agosto: amore

In coppia: nervosismo interiore, difficile da gestire. Fate quel che potete per tenere sotto controllo le emozioni.

Soli: un’amicizia potrebbe diventare amore. Gli astri in ogni caso vi invitano a mantenere la lucidità.

