Oroscopo domani lunedì 20 dicembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 20 dicembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): cavarvela da soli Oroscopo domani Cancro 20 dicembre: umore Con Mercurio in buon aspetto con Urano, Mercurio trigono a Urano retrogrado, potrebbe contattarvi un vecchio contatto di lavoro – o sarete voi a farlo – e la conversazione prendere una direzione inaspettata, soprattutto se ci ci sarà uno scambio di idee. Chissà dove potrebbe portare… Ma in buon aspetto parla anche di indipendenza: dovete dimostrare a voi stessi che avete la possibilità di cavarvela senza l’aiuto di nessuno. E’ importante per il vostro futuro. Oroscopo domani Cancro 20 dicembre 2021: come va l’amore? In coppia: avete la possibilità di parlare di tutto ciò che rende stagnante la relazione. Aspettatevi scoperte positive. Soli: per oggi l’amore non è una priorità. Avete bisogno di stare per conto vostro e privilegiare la stabilità emotiva. Oroscopo domani 20 dicembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): rilassatevi! Oroscopo domani Scorpione 20 dicembre: umore La Luna in Cancro è pronta a regalare un senso di pace. Anche se alcuni fattori di stress sono presenti nella vostra vita, concedetevi il permesso di rilassarvi e accogliere la calma. Evitate dunque di concentrarvi su attività o questioni che vi farebbero imboccare la strada delle tensioni. Rimandate a un altro giorno qualsiasi cosa a meno che non sia davvero urgente. Oroscopo domani Scorpione 20 dicembre: amore In coppia: è una giornata all’insegna delle coccole. Tra le braccia del partner vi rilassate e siete felici! Soli: in programma c’è l’amore a prima vista. Tenterete di ragionare ma i sentimenti avranno la meglio… Oroscopo domani 20 dicembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): amicizie al centro della scena Oroscopo Pesci 20 dicembre: umore

Con il buon aspetto Mercurio-Urano è la giornata giusta per far passare un vostro messaggio personale o di lavoro. L’importante è parliate il più possibile in modo preciso, inequivocabilmente chiaro così che gli altri possano capire dove volete arrivare. Le amicizie, anche online, sono ugualmente in primo piano: se riguardo a un progetto avete bisogno di qualche buon consiglio, non esitate a chiedere.

Oroscopo Pesci 20 dicembre: amore In coppia: conversazioni infinite e ricche d’amore! Parlerete di questioni importanti riguardanti il futuro della relazione. Soli: l’atmosfera è dolce e romantica, perfetta per fare un incontro d’amore decisivo!

