Oroscopo domani lunedì 20 giugno 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con il buon aspetto Mercurio-Giove, il lavoro oggi sarà al centro della vostra attenzione, in particolare i vostri risultati. Ma il transito mette in evidenza la vostra percezione: se pensate negativamente, Giove amplierà i pensieri negativi e lo stesso vale per i pensieri positivi. In entrambi i casi hanno più potere di trasformare il vostro lavoro, più di quanto possiate immaginare!

Oroscopo domani Cancro 20 giugno: amore

In coppia: nella relazione circola qualche nuova idea – vostra o del partner – per rendere piccantina la vita amorosa.

Soli: potrebbe esserci un incontro ma non premete l’acceleratore. Lasciate che le cose si snodino in modo naturale.

Oroscopo domani 20 giugno 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): passione e complicità