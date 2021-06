Oroscopo domani 21 giugno 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): un nuovo anno solare

Oroscopo domani Cancro 21 giugno: umore

Buon compleanno! Il Sole oggi entra nel vostro segno e sosterà fino al 22 luglio, dà il via al vostro nuovo anno personale. Siete più inclini ad agire con consapevolezza e sentirete di avere in mano il timone. Ricordate a voi stessi che avete più potere del solito per prendere decisioni e cambiamenti che miglioreranno davvero la vostra vita.

Avrete maggiore vitalità ed energie, capirete che volendo potete essere dei leader e se ve lo concederete, nel lavoro questo sarà un momento di enorme crescita.

Oroscopo domani Cancro 21 giugno 2021: come va l’amore?

In coppia: usate e abusate del vostro grande fascino: il partner vi dedicherà numerose piccole attenzioni.

Soli: la solitudine vi pesa, butterete nel cassonetto la timidezza e vi lancerete su un sito di incontri. Farete colpo!

Oroscopo domani 21 giugno 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): una ventata di freschezza

Oroscopo domani Scorpione 21 giugno: umore

Fino al 22 luglio, con il Sole in Cancro la voglia di spezzare la solita routine e ampliare gli orizzonti sarà forte. Un cambiamento di scenario, qualunque cosa intenderete fare, rappresenterà una ventata di freschezza. Il desiderio di esplorare nuove opzioni sarà accentuato, potreste essere attratti da opportunità che vi portano in un nuovo territorio e vi allontanano dalle solite abitudini.

L’idea di un viaggio vi attirerà: ovunque vi recherete sarà una pausa che vi farà un gran bene.

Oroscopo domani Scorpione 21 giugno: amore

In coppia: sfrutterete al massimo i bei momenti a due, con il partner c’è sempre tanto amore e complicità.

Soli: notizie dalla persona che vi attrae, una conversazione vi rassicurerà sui sentimenti che prova per voi.

Oroscopo domani 21 giugno 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): spontanei e affettuosi

Oroscopo domani Pesci 21 giugno: umore

L’entrata del Sole in Cancro, sosterà fino al 22 luglio, mette in primo piano il vostro lato creativo e intraprendente. Il pianeta è in buon aspetto con Giove nel vostro segno e nei prossimi giorni ad accompagnarvi ci sarà una dose di fortuna.

Potrebbe arrivare un’opportunità speciale – troverete l’impiego dei vostri sogni? – oppure sarete coinvolti in un hobby o un interesse che vi appassionerà. L’approccio alla vita sarà più spontaneo, giocoso e affettuoso e vi metterà in grado di attirare esperienze positive.

Oroscopo Pesci 21 giugno: amore

In coppia: atmosfera molto sensuale, approfittatene per rafforzare la relazione! Se siete in freddo, è la giornata perfetta per riconciliarvi sotto le lenzuola.

Soli: voglia di testare il vostro potere di seduzione e anche se non incontrerete il grande amore arriveranno comunque belle gratificazioni.

