Oroscopo domani lunedì 22 novembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 22 novembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): ritrovare lo slancio perduto Oroscopo domani Cancro 22 novembre: umore Se la routine vi annoia, vi pesa, non potete più, con l’arrivo del Sole in Sagittario sarete pronti a fare qualcosa di diverso. Probabilmente sarete spinti a praticare nuove attività, a esplorare nuovi argomenti, a studiare soprattutto se può essere utile nel lavoro, così da ritrovare lo slancio perduto. Di sicuro, con questo transito – fino al 21 dicembre – sarete sempre in azione e non vi annoierete! Oroscopo domani Cancro 22 novembre 2021: come va l’amore? In coppia: se la relazione è un po’ in crisi, mettete le carte in tavola e date il via a un dialogo chiarificatore. Soli: con un/a ex potrebbe ri-esplodere la passione e pensare che potreste tornare insieme. Probabilmente farete marcia indietro. Oroscopo domani 22 novembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un’entrata di denaro Oroscopo domani Scorpione 22 novembre: umore Per tutta la settimana, il buon aspetto Venere-Marte annuncia che qualcosa che desiderate potrebbe essere a portata di mano. Lo farete vostro? Potrebbe sembrare che stiate inseguendo un sogno irrealizzabile ma se siete davvero determinati, questo tipo di energia potrebbe aiutarvi a riuscire. La presenza del Sole in Sagittario, infine, potrebbe far entrare una gradita somma di denaro. Oroscopo domani Scorpione 22 novembre: amore In coppia: giornata in cui nella relazione regna la passione, insieme al partner c’è aria di follia d’amore… Soli: l’armonia Venere-Marte vi rende affascinanti, brillanti: accettate gli inviti e se una persona vi attrae fate il primo passo. Oroscopo domani 22 novembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): mostrare il vostro talento Oroscopo Pesci 22 novembre: umore

Il Sole in Sagittario, fino al 21 dicembre, rappresenta un’opportunità per mostrare il vostro talento, avere sugli altri un impatto positivo. Se sarete spinti istintivamente a inviare il CV o candidarvi per un colloquio, fatelo. E non dovrete, per nessun motivo, essere modesti: più mostrerete le vostre capacità, vi metterete al centro della scena e tanto più aumenterete le possibilità di successo.

Oroscopo Pesci 22 novembre: amore

In coppia: i sentimenti ritrovano slancio, necessario se in questo ultimo periodo siete stati poco presenti.

Soli: sarete disposti ad approfondire la conoscenza con una persona. La gentilezza, la sensibilità, d’altra parte vi rendono irresistibili…

