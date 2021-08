Oroscopo domani lunedì 23 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 23 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): notizie inaspettate

Oroscopo domani Cancro 23 agosto: umore

Potrebbero arrivare notizie inaspettate riguardo un progetto personale o di lavoro su cui state lavorando da un po’ di tempo: cercate di non farvi prendere dall’ansia né provare frustrazione. Gli aspetti astrali odierni indicano che sebbene un’informazione potrebbe cogliervi di sorpresa non significa che dovrete ripartire da zero, ricominciare da capo. Anzi, potrebbe persino dare il via a idee che porteranno a nuovi ed entusiasmanti sviluppi. Non perdetevi, dunque, in un bicchiere d’acqua!

Oroscopo domani Cancro 23 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: sincerità, fedeltà rassicurano voi e il partner. Sfruttate al meglio questo promettente inizio della settimana! Soli: voglia di fare qualche follia, vivere un’avventura passionale. Tuttavia saprete come rimanere con i piedi per terra…

Oroscopo domani 23 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): incontri con persone che contano

Oroscopo domani Scorpione 23 agosto: umore

Il buon aspetto tra Venere e Saturno, è eccellente se avete intenzione di incontrare nella vita sociale persone che contano. Inizialmente potreste sentirvi a disagio ma una volta rotto il ghiaccio con una conversazione sarete più spontanei. Non stiamo dicendo che diventeranno immediatamente i vostri migliori amici ma farete comunque un’ottima impressione. Fatto che conterà molto nel prosieguo della frequentazione. Più in generale, con il Sole in Vergine, nelle prossime settimane le amicizie saranno al centro della scena.

Oroscopo domani Scorpione 23 agosto: amore

In coppia: nella relazione c’è perfetta intesa, sapete bene che siete fatti l’uno per l’altro. A voi non piace la monotonia, anche tra le lenzuola, e oggi ne darete prova. Soli: oggi non vi ferma nessuno: anche il/la piu timido/a avrà voglia di osare e fare il primo passo! Bene così.

Oroscopo domani 23 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): prenderete le decisioni giuste

Oroscopo Pesci 23 agosto: umore

Con il buon aspetto Venere-Saturno la vostra visione rispetto alle relazioni, a voi stessi e alle attuali situazioni è eccezionalmente realistica e potete dunque prendere le decisioni giuste. La presenza del Sole in Vergine, nel vostro settore delle relazioni annuncia che nelle prossime settimane sarete molto socievoli, sarete coinvolti in parecchi inviti e incontri piacevoli. Al contempo, tenete presente, che è un periodo in cui trarrete vantaggio scendendo a qualche compromesso, negoziare anziché non cedere di un millimetro.

Oroscopo Pesci 23 agosto: amore

In coppia: nella relazione c’è reciproca sincerità, la devozione nei confronti del partner è senza limiti. Giornata di intense emozioni.

Soli: curiosi, aperti, con incredibili energie. In vacanza o meno, aprite gli occhi perché potrebbe esserci uno splendido incontro!

