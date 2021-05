Oroscopo domani 24 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): capire cosa volete veramente

Oroscopo domani Cancro 24 maggio: umore

Potreste avvertire una certa tensione interiore ed essere il segnale che vi state preparando per un nuovo inizio o una nuova fase. Potresti essere spinti a rinunciare a quegli obiettivi che sembrano privi di scopo o slancio e inseguire quelli che vi fanno sentire liberi, anche di lanciarvi nell’avventura. In ogni caso, pur avendo totale fiducia in voi stessi e nelle vostre decisioni – grazie al buon aspetto di Nettuno in Pesci – prendete del tempo per capire ciò che volete veramente.

Oroscopo domani Cancro 24 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: non siete esattamente sulla stessa lunghezza d’onda ma saprete come far tornare il sereno.

Soli: rimandate incontri, conquiste. Oggi siete molto critici, esigenti e potreste superare qualche limite.

Oroscopo domani 24 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): prendere troppo sul serio le situazioni

Oroscopo domani Scorpione 24 maggio: umore

La Luna nel vostro segno indica che le emozioni sono forti, siete ipersensibili e in alcuni momenti della giornata la vostra tendenza sarà quella di prendere persone e situazioni un po’ troppo sul serio. Più leggerezza! Cercate di esplorare nuovi interessi personali o fare qualcosa che desiderate da tempo ma non vi sentivate sicuri. Infine, se aspettate che le persone intuiscano i vostri bisogni, è probabile che l’attesa sarà lunga. Parlate apertamente.

Oroscopo domani Scorpione 24 maggio: amore

In coppia: un progetto a due potrebbe stressarvi, forse per il costo, ma il partner saprà come rassicurarvi!

Soli: non sembrate pronti a mollare alcune abitudini da single ma se volete vivere una storia…

Oroscopo domani 24 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): idealizzare le persone

Oroscopo domani Pesci 24 maggio: umore

Siete estroversi, curiosi ma al contempo potreste provare un pizzico di malumore e irrequietezza perché siete più del solito affamati d’affetto e non essere soddisfatti di quello che ricevete da chi vi circonda. Evitate, più in generale, di saltare troppo velocemente alle conclusioni oppure entrare in azione nel momento sbagliato. La dissonanza Venere-Nettuno potrebbe indurvi a commettere qualche errore, anche per quanto riguarda le persone: la tendenza è quella di idealizzarle, vedere solo le loro qualità.

Oroscopo Pesci 24 maggio: amore

In coppia: non è una giornata facile, circola agitazione, la comunicazione è interrotta. Prendetevi una pausa.

Soli: la speranza di conquistare una persona vi sembra nulla. Ma avete fatto qualcosa per attirare la sua attenzione?

