Oroscopo domani lunedì 25 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la Luna in Gemelli, alle spalle del vostro segno, è una giornata in cui eliminare qualsiasi tipo di distrazione così da riflettere. E’ così che risolverete un problema complicato: andrete oltre e vi sentirete più leggeri. Di solito seguite l’intuito, le emozioni ma oggi un po’ di razionalità sarà d’aiuto a spazzare qualsiasi nebbia o confusione, vi permetterà di superare qualcosa che è stato motivo di frustrazione.

Oroscopo domani Cancro 25 ottobre 2021: come va l’amore?

In coppia: piccole contrarietà familiari ma queste difficoltà rafforzeranno la relazione, la renderanno ancora più solida. Soli: un minuto siete gentili con chi vi corteggia e un altro mettete le distanze. Atteggiamento che destabilizza la persona… Oroscopo domani 25 ottobre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): buonumore e ottimismo

Oroscopo domani Scorpione 25 ottobre: umore

Il buon aspetto Luna-Giove vi dota di buonumore e ottimismo. Se avete in programma una conversazione importante di affari o lavoro, non rimandate: potrebbe arrivare una proposta redditizia. Mostrate entusiasmo e acchiappatela al volo! In ogni caso, tanto per mettervi al riparo da qualsiasi eventuale problema, prima di firmare, leggete tutto con attenzione, anche le scritte minuscole.

Oroscopo domani Scorpione 25 ottobre: amore

In coppia: il senso dell’umorismo scorpionico è molto presente ma cercate di far ridere il partner, non di offenderlo. Soli: non è giornata di grande storia d’amore. Sarete spinti a riflettere, fare una sorta di check-up sentimentale.

Oroscopo domani 25 ottobre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): irrequieti, poco concentrati

Oroscopo Pesci 25 ottobre: umore

La Luna in Gemelli vi rende irrequieti, siete poco concentrati, l’idea di impegnarvi e seguire un piano d’azione potrebbe essere faticosa. In mente avete molte idee e progetti ma il problema è che avete difficoltà ad andare avanti o a finire ciò che avete iniziato. Per capire come muovervi, trovare la giusta direzione fate leva sull’infallibile istinto di cui vi dota il Sole in Scorpione.

Oroscopo Pesci 25 ottobre: amore