Oroscopo domani lunedì 26 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo e previsioni 26 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 26 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): evitare un atteggiamento rigido

Oroscopo domani Cancro 26 luglio: umore

Il modo in cui giudicate una persona inevitabilmente avrà un impatto sul modo in cui interagite nei suoi confronti. Se invece di accettarla così com’è, avete l’abitudine di criticarla – mentalmente – la relazione non sarà positiva. E oggi potreste rendervene conto: un aspetto astrale offrirà una svolta al problema.

Anziché mostrare un atteggiamento rigido, potrebbe essere più saggio e più facile accettare il fatto di non essere d’accordo e che l’altro/a la pensi in modo diverso.

Oroscopo domani Cancro 26 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: darete il via alla settimana ben intenzionati a vivere momenti di tenerezza e passione con il partner. La relazione va a gonfie vele.

Soli: i pianeti vi offrono l’amore su un piatto d’argento. Evitate i dubbi, la diffidenza. Cercate di non complicarvi la vita.

Oroscopo domani 26 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): una giornata spensierata

Oroscopo domani Scorpione 26 luglio: umore

L’odierna Luna in Pesci sollecita il bisogno di trascorrere una giornata spensierata, mirata al divertimento, à sfruttare il tempo libero occupandovi di un hobby. Se avete una certa abilità, ad esempio nell’artigianato, entrare in contatto con chi condivide il vostro interesse sarà molto piacevole.

Ma questa fase riguarda anche il contatto con l’aspetto più giocoso della vostra personalità, quello che vi spinge a impegnarvi in alcune cose perché ne traete piacere e soddisfazione personale.

Oroscopo domani Scorpione 26 luglio: amore

In coppia: nella relazione c’è gioia e armonia, tutto scorre alla grande ed entrambi comunicate al meglio i sentimenti.

Soli: incontri e corteggiamenti a gogo e potreste innamorarvi. Siete autorizzati a vivere qualunque follia d’amore.

Oroscopo domani 26 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): mostrare la vostra abilità

Oroscopo domani Pesci 26 luglio: umore

Da metà maggio, Giove sosta nel vostro segno: probabilmente avrete avuto voglia di dare il via a nuovi progetti, iniziative di tipo commerciale e deciso come vorreste che fosse la vostra vita professionale negli anni a venire.

Nel giro di pochi giorni, Giove tornerà in Acquario: è di vitale importanza, oggi, utilizzare le sue vibrazioni per affermarvi e andare avanti con i progetti che avete in cottura. Mettete in mostra la vostra abilità!

Oroscopo Pesci 26 luglio: amore

In coppia: intesa perfetta, non ci sono nuvole e la relazione procede a meraviglia. Nuovi progetti in vista.

Soli: gli affari di cuore promettono bei successi: un incontro potrebbe essere molto, molto romantico.

